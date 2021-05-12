資深媒體人黃暐瀚之母在母親節因車禍當場身亡，肇事者被查出曾因酒駕被抓，且肇事後立刻跑去超商買酒，令人懷疑其動機。國民黨主席江啟臣提案修改《道路交通管理處罰條例》，酒駕致人於死最重可判死刑；對此，法務部長蔡清祥今表示，2年前已提出修法建議，執行面上會要求檢警加強。

立法院司法及法制委員會今天審查《刑法》部分條文修正草案等案。蔡清祥接受媒體採訪時，被問到酒駕致死修法重刑的議題，他說，有關酒駕的刑事處罰，法務部2年前提出修法建議，也獲得立法院的認同，所以在執行面上，會再加強要求檢警一定要確實執法。

媒體追問蔡清祥，是否認同酒駕致人於死可以判死刑？蔡清祥則回應，這要看個案，如果真的有不確定故意殺人的嫌疑，應該請檢察官、法官就個案來認定。

蔡清祥也呼籲，希望大家要有所警覺，酒駕在法律的處罰很重，不要輕易地違法，明明知道酒駕是不應該的，就不應該以身試法。至於立委的提案，還要經過充分討論。

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(中時 )