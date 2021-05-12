警方讓學生坐大型警備車駕駛座，體驗大型客車路口轉彎駕駛的「俯視角」及路口交通事故案例分析，強化自身安全駕駛習慣。(警方提供／陳世宗台中傳真)

全台機車事故死傷人數約占全體交通事故數8成，其中以剛取得機車駕照「18至24歲」發生事故比例近3成為最高；警方指出，因機車防護性較弱且騎士騎乘觀念與經驗不足，常造成嚴重傷亡。

台中市警局第六分局為加強防制交通事故，特會同交通警察大隊於轄內東海大學辦理「機車安駕及大型車內輪差宣導活動」；透過專業講解與實車示範讓參與同學們能快速學習，騎乘機車時可以更加注意，將防禦駕駛觀念應用於日常生活。

警方指出，體驗活動課程分別教導學生騎乘機車技巧、讓學生輪流坐上大型警備車駕駛座，體驗大型客車路口轉彎駕駛的「俯視角」及路口交通事故案例分析；透過模擬及實境體驗互動，將騎乘機車之安全事項及周遭環境潛在影響行車安全等安駕觀念，以互動體驗的宣導方式，讓學生能明白騎乘機車所面臨的危險因子，進而強化自身安全駕駛習慣。

警方呼籲民眾，騎乘機車務必戴安全帽(全罩式安全帽最為安全)，配帶時安全帽應正面朝前，於顎下繫緊扣環，安全帽應適合頭形，穩固戴在頭上，上下左右不可晃動，不可遮蔽視線，才能確保發生緊急事故時安全帽不會脫落，交通安全從小細節開始，保護自己及他人的用路安全。

(中時 )