華航疫情從華航蔓延到諾富特飯店，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前看來，雖然諾富特飯店5月10日還有確診個案，但諾富特確診病例多是在集中檢疫時檢出，加上外包、工讀等有接觸的約80人也都在隔離並採檢出案1145，「所以諾富特的本身是比較能夠控制。」

但華航的風險是多重的，包括境外感染的風險、機組員在諾富特檢疫可能的風險、模擬機訓練時的風險、機組員搭乘交通車的風險等四種感染途徑，「我們擔心華航內部是不是有一個我們現在可能還沒有完全察覺到的傳播鏈，所以我們決定對華航清零計劃做一個比較大的改變。」

陳時中宣布以最高規格執行華航機組員清零計畫2.0，從前端與後端堵住疫情傳播的風險：

1.前艙機組員全數召回檢疫，除了目前人在台灣機組員全數進行檢疫，還派飛在國外的機組員一入境就到集中檢疫所檢疫。

2.後艙機組員曾派飛長程航班或有接觸風險組機組員，全數檢疫14天。

3.相關人員進入社區須檢疫14天，期滿採檢陰性。

4.風險組及安全組不得混飛。

他表示，「安全組」是指已完成14天檢疫並採陰的機組員，「風險組」則是還沒有完成檢疫14天的機組員，兩組不混飛是確保機組員派飛執勤的過程中不會發生感染。最重要是，「相關人員最後都必須檢疫14天而且採檢陰性才能夠進到社區裡面來。」他說，這樣當然會對華航整體的飛航及客貨運造成很大影響，「華航將陸續停飛14天」，也對機組員的生活影響很大，「但是為了整體社區安全，我們不得不做這樣的一個決定。」5月10日晚間指揮中心將再與華航商討清零計畫2.0對華航整體運作的影響程度。

（圖/中央流行疫情指揮中心提供）

●交通車成傳染工具？ 張上淳：有2種可能

華航案5月10日確診的4例中，案1186及案1187都可能因在交通工具上與確診者接觸而染疫，引發外界對於密閉空間中病毒是否可能透過氣溶膠傳播的疑慮。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，過去認為保持1.5公尺到2公尺的距離可避免感染，但新的證據指出，病毒可能在空氣中懸浮時間更久、距離也更長，如果在密閉空間，傳播距離可更遠，提高傳播的機會，雖然機率低，但美國疾病管制暨預防中心（CDC）最近公布新的防疫指引，認為6英尺（1.8公尺）內都有可能發生傳播。

張上淳說，確診者在車上有沒有拿下口罩交談待釐清，在車上染疫有2種可能狀況，一是車內已有病毒，污染把手或車內某些地方，當車內環境已被污染，後面再車上的人就可能染疫；二是車上人員有近距離接觸，比如交談而傳播。

(中時新聞網)