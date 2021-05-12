國內昨新增7名本土案例，其中6人感染源不明，中央流行疫情指揮中心昨正式宣布出現社區感染。專家表示，R0值與免疫力、防疫的落實有關，若低於1，病毒就傳不出去，去年國內10的社區感染就是藉由戴口罩等防疫措施而不見的。

中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時表示，這次的社區感染，以規模來講還好，臺灣已經不是第一次社區感染，去年國內發生過10次，大家可能有點遺忘，當時包括保全、酒店公關等都是社區感染個案。

李秉穎表示，去年當時大家很緊張，看電影的通常包場，餐廳生意很差，但是去年10次社區感染都控制住了，靠著大家的防疫警覺心去阻斷。這次的事件，當然是很大的危機。

過去臺灣常被認為有蓋牌疑慮，對此李秉穎表示，如果疏於屬於防範，R0值達到3、4左右，病毒就會1傳3、3傳9，1個月出現1000多個病例，其中20％重癥，2％死亡，臺灣不可能蓋得住。R0值和免疫力有關，防疫做的越好，R0值越低，若將R0值降至1以下，病毒就傳不出去，戴口罩是關鍵，去年國內10個社區感染就是這樣不見的。

今日節目中也出現一段小插曲，李秉穎提醒民眾，即便鼻子很癢也不要摸鼻子，主持人周玉蔻便豎起手指，打趣地問，隔著口罩摸可以嗎？李說「不要問我奇怪的問題，拒絕回答」，隔著口罩摸不好，萬一有人把病毒噴到口罩，手去摸還是有風險。周說「你對兒童病人這麼好，為什麼對我這麼兇？」，他則回應「我是諄諄教誨，你聽不出來嗎？」。

另外，本月就是世界衛生大會（WHA），但臺灣卻未收到邀請函。李秉穎表示，這就好像班上有同學得第一名，但是第一名卻只能在走廊開會，還不能叫自己的名字，合理嗎？他也舉例，就好像周玉蔻不能叫周玉蔻，要叫「李秉穎的周玉蔻」、「李秉穎的女人」一樣，逗得周玉蔻開懷大笑。他說，很多人在問，臺灣參與WHA有什麼好處？其實嚴格來說是臺灣對他們有好處，臺灣一直對WHO有捐獻 一直幫助別人，結果捐半天都不理我們，錢都丟到水裡去。

(中時 )