2縣市驚傳本土病例？蘇貞昌證實「台灣有新狀況」 喊話國人：該收心了

國內出現感染源不明之本土病例，衛福部長陳時中宣布提升疫情警戒至第二級，行政院長蘇貞昌說，全民務必遵照指揮中心防疫政策，「大家該收心了！」對此，台北市議員游淑慧今(12)日痛批，真正該收心的不是人民，而是國家隊。

游淑慧在臉書發文指出，蘇貞昌說這種話，卻不知道今年第一個防疫破口到底在哪裡，是衛福部桃園醫院，一個直屬衛福部管轄的醫院！而這波讓台灣邁入社區感染的破口是誰？是中華航空和其投資的諾富特旅館，「一家屬於國家的航空公司、一家屬於桃園市政府要定期檢查的防疫旅館」。

而為什麼台灣至今只有快到期AZ疫苗？游淑慧痛批，陳時中在採購疫苗的過程是堅守綠色意識形態的高姿態。跳過大中華區上海總代理直接向德國購買，以至於錯失5百萬劑的輝瑞疫苗。去年疫情緩和後，是陳時中部長帶頭鼓勵一直玩一直玩，還變成觀光代言人，甚至登上小巨蛋高歌疏壓。

游淑慧指出，中央流行疫情指揮中心成立後，原本的指揮官本應該是蘇貞昌，結果蘇貞昌跑哪裡去了？躲得遠遠的，時不時冒出頭來罵人，有功，是因為蘇貞昌會做事；有過，是因為台灣人民太放鬆，蘇貞昌這種說完全不負責任。

游淑慧認為，真正該收心、該閉嘴的，正是這些只會「做秀搶功、指責他人、哏圖誤民」的政客們！

(中時新聞網)