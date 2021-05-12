台灣疫情日益嚴重，中央流行疫情指揮中心昨（11日）公布7例本土病例，其中6例感染源不明，正式進入第二階段社區感染，引發社會恐慌。眼見國內疫情大爆發，綜藝大哥大吳宗憲不怕可能發生的副作用，坦言還是會去打新冠肺炎（COVID-19）疫苗。

吳宗憲去年接種流感疫苗後連續4天出現暈眩狀況，甚至嚴重到需要他人攙扶，直言很後悔施打，呼籲還沒打疫苗的人別去打，連資深女星趙庭（趙婷）都有類似的症狀，身體出現頭暈、發燒等反應，認證吳宗憲的說法，「我覺得他說的是實話。」不過疾管署回應只要做好心理準備，就不會出現暈針了，請大家不要自己嚇自己；台大醫院前感染科醫師林氏璧也在臉書向憲哥喊話：「您的症狀聽起來像眩暈，要很小心會不會是中風」建議他趕快去急診檢查。

吳宗憲強調自己對台灣疫苗有貢獻，一講出頭暈的副作用後，本來只是想給大家當參考，想不到搶很兇的疫苗竟然不再缺貨，連藥局都向他吐苦水：「我進貨太多了耶。」吳宗憲近日出席記者會，聽聞本土疫情越來越嚴重，台灣已進入第二階段社區感染，表示應該會去打新冠肺炎疫苗，「我本來要去打AZ，後來想想輝瑞也OK。」不怕可能產生的暈眩副作用。

(中時新聞網)