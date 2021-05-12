1.東明-KY(5538)：首季每股盈餘1.2元，大幅優於去年同期的0.09元，盤初股價一度漲近4%、達45.4元。

2.中鋼(2002)：昨外資調節賣超達116,597張，今早股價大跌逾5%，跌破5日線、回測40關。

3.中華(2204)：Q1每股盈餘2.35元，優於去年同期的1.12元，今早股價逆漲逾1%，拚回70關。

4.鈊象(3293)：外資連三個交易日回補撐腰，今早股價逆勢衝高逾5.5%。

5.歐買尬(3687)：首季EPS 0.52元，勝去年同期的0.31元，今早股價力守高檔、5日線。

6.熱映(3373)：防疫題材護體，大漲近7%，站上80元。

7.美隆電(2477)：處分蘇州廠挹注Q1轉虧為盈，EPS7.34元，抗跌開高勁揚3%。

8.群光(2385)：納入MSCI全球小型指數成分股，多方歡呼，走高2%。

9.宏致(3605)：Genesis加入發威，今年營運挑戰創高可期，抗跌走穩5日線上。

10.鮮活果汁-KY(1256)：Q1淡季每股豪賺賺5.88元，利多失靈，跌逾1%。

11.國揚(2505)：股利題材守護股價，底部墊高，上漲逾2.5%。

12.台玻(1802)：大盤不妙，投資人漲多獲利了結，一度下殺半根跌停板。

13.南帝(2108)：疫情再起，醫療用手套需求大增，早盤挾量續、一度強漲近8%，直逼153元漲停價。

14.恆大(1325)：口罩外銷歐美認證中，防疫引擎啟動，股價衝漲逾8.5%，再拉長紅K線。

15.世芯-KY(3661)：Q1獲利登高、Q2續樂觀，加上庫藏股護體，晨盤漲停。

16.祥碩(5269)：Q1每股賺10.35元，Q2不看淡，外資回頭敲進，早盤反彈漲逾7.5%。

17.王品(2727)：防疫升級恐衝擊內用業績，股價一度重摔至126元跌停價。

18.萬海(2615)：首季EPS賺贏去年，Q2業績會更好，但遭全球小型指數台灣成分股刪除，晨盤下挫跌近8%。

19.和碩(4938)：業外挹注，Q1每股賺1.75元，早盤漲約4%，收復短均、半年線。

20.技嘉(2376)：產品遭陸抵制，早盤吞第2根跌停。

21.南六(6504)：本土案例暴增，防疫股偏多，早盤漲逾4.5%，站回中均。

22.宇隆(2233)：今年營收樂觀，三大法人連7日買超，早盤一度漲逾2%。

23.錸德(2349)：獲當紅BUFFALO光碟訂單，早盤開高走揚3%，拚返季線及半年線。

24.毛寶(1732)：本土疫情再「發燒」，防疫概念股成避風港，今拉第二根漲停，來到波段高。

25.新昕纖(4406)：4月營收年增146.42%，股價連飆3根漲停，改寫逾4年高。

26.亞諾法(4133)：國內驚見社區感染，快篩需求若渴，早盤亮燈攻頂，重返半年線。

27.東洋(4105)：將成為國產新冠疫苗大聯盟成員之一，股價水漲船高，早盤放量大漲半根停板，衝上近3年高價。

28.集盛(1455)：首季EPS0.72元，業績成長驚人，吸引外資連2買，股價連3日攻頂，站上逾10年高位。

29.高端疫苗(6547)：新冠疫苗啟動第三劑試驗，早盤一度亮燈漲停，改寫歷史高價330元。

30.喬山(1736)：首季EPS 0.22元，較去年由虧轉盈，晨盤一度觸頂，重返80元及5日線。

(編輯整理：李慧蘭)

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