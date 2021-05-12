世芯-KY(3661)庫藏股發威，今股價逆勢強攻，早盤後一度攻上漲停、達482.5元，收復月線位置，世芯-KY儘管有飛騰事件衝擊，但隨著7奈米貢獻比重增加，持續看好今年營收、獲利維持2成的成長幅度，法人也樂觀看好今年每股獲利上看逾15元，挑戰歷史新高。

世芯-KY在1、2、3月營收連續創歷史新高，第一季的NRE約佔營收逾30%，且高毛利率的 HPC(高效能運算)佔營收比重91%，7奈米節點的製程佔營收59%，故帶動單季毛利率衝上36.4%，創歷史新高。以世芯-KY第一季營收來看，天津飛騰佔比仍達35%，為最大客戶，但第二大客戶因為同時出貨ARM架構CPU、7奈米高效能運算HPC CPU，為世芯-KY第一季營收、獲利創高的主因。

世芯-KY第一季營收26.59億元，季增加38.71%、年增加74.93%，單季稅後淨利為3.88億元，季增加6.37%、年增加123%，單季每股獲利5.68元，單季獲利創下歷史新高，單季毛利率36.37%，季增加5.06個百分點，年增加3.19個百分點，毛利率亦寫歷史新高。

世芯-KY在本季隨著天津飛騰停止出貨後，預估今年世芯的NRE佔營收比重將略升至45%，世芯-KY今年除了第二大客戶7奈米高效能運算HPC CPU量產外，另一款7奈米HPC CPU將於下半年進入Tape out(將layout好的IC案子，送至晶圓廠做成晶片)。美國AI客戶7奈米AI晶片一款於本季量產，第二款預計在第四季量產，第三款於2022年量產，未來7奈米以下節點佔世芯-KY營收比重將持續成長，將扮演營收貢獻主力。

世芯-KY表示，自4月8日起已全面停止對天津飛騰的出貨，將向美國申請出口管制編碼(ECCN)後，約3個月後才開始生產，確定只要不是美國商務部(BIS)限制的範圍，就可進入量產。

世芯-KY自昨(11)日起執行庫藏股，擬自集中交易市場買回1000張，佔公司已發行股數約1.42%，區間價格280～720元，買回金額上限約26.75億元，但若股價低於區間價格下限，也會持續購回。

世芯-KY認為，今年就算少了天津飛騰的營收，仍有把握會有20%以上的營收成長，法人預估，世芯-KY今年每股獲利可望逾15元，也就是說，今年世芯-KY獲利仍有創高實力。

(時報資訊)