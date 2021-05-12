韓國現代汽車於12日指出，五年前推出高檔品牌Genesis之後，迄今，這個高價位獨立品牌已賣出超過50萬輛汽車，除繼續駛向下一個里程碑外，也要把產品觸角伸向全球更多車市。

很多人對於現代的Genesis汽車應該都會感到陌生，這一點也不意外。話說2月底，美國高爾夫球名將老虎伍茲，曾出過一次非常嚴重的車禍，雖然雙腿不幸骨折但無生命危險。就連事後趕赴至現場的美國交警都曾說過，車子已經撞爛成這樣，人基本上卻沒事，真是個奇蹟。

當時，老虎伍茲開的就是Genesis的GV80車款。

Genesis系列包括G90，G80和G70高級房車，以及走運動休旅風的GV80與GV70為主。以旗下G90車款來說，陽春價就要從約7.3萬美元起跳。另外，在2020年元月初所發表的GV80更誇下豪語，要跟英國賓利(Bentley)的豪華舒適度並駕齊驅。

自2015年11月Genesis這個豪車品牌誕生後，現代汽車在韓國國內市場就賣出378,999輛，海外也有121,192位車主擁有。

目前，現代的Genesis除美國，加拿大，中東，俄羅斯與澳洲市場外，更計畫要在2021年進軍中國與歐洲車市。

為了跟上世界環保潮流，Genesis也要增加全電能電動車款，甚至還會陸續推出碳中和淨零排放汽車產品。

(時報資訊)