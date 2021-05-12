【旅奇傳媒/責任編輯-謝筱華】為了吸引老朋友到貓空來喝茶，也為了讓更多新朋友來貓空感受台北市特有的茶山文化，由台北市政府觀光傳播局主辦、台北市貓空休閒產業社區發展協會與中華茶學研究協會協辦，日前首次舉辦「茶之味貓空品茗香」貓空茶會露天茶席活動，邀請全台灣100位茶道藝術家參與，在貓空茶園、步道邊、棧道旁設置露天茶席，為現場茶友奉上好茶，台北市商圈產業聯合會25個商圈代表也齊聚貓空共襄盛舉，臺北市政府蔡炳坤副市長親臨現場主持，力推貓空觀光及茶文化。

以劍會友 以茶款待

為感謝全台100位茶師參與，活動由台北市副市場蔡炳坤致贈台灣陶藝大師蔡忠南的手作茶碗，蔡大師現場也展示各式精美茶具的陶藝茶席，成為本次茶會最大亮點；另外也邀請鑄劍大師陳天陽第三代掌門人陳重智老師設置茶席「以劍會友、以茶款待」；俄羅斯籍茶師Denis及陳美妃老師等為民眾奉上上等木柵鐵觀音茶。

▲俄羅斯籍茶師Denis為嘉賓奉上木柵鐵觀音茶。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

北捷推貓纜一日票

蔡炳坤表示，這次貓空地區難得舉辦的大型茶會活動，非常感謝來自全台各地的百位專業茶師共襄盛舉，更感動除了大台北地區外更有來自新竹、臺中、高雄及屏東等中南部民眾報名參加，參與人數超過千人。除了茶席，副市長特別推薦以茶葉為特色的風味餐，非常適合闔家體驗。

蔡副市長對木柵鐵觀音讚不絕口，而且很高興參與專業的奉茶儀式，也表示因貓空沿線景點多元豐富，為了方便民眾暢遊各景點，台北捷運公司也推出「貓纜纜車暢遊一日票」，希望到貓空來喝茶的民眾，也能到指南宮景區、及動物園走走。

品茶席嚐茶餐 佐貓空美景

現場參與活動的民眾不僅入座露天茶席與專業茶師對話交流，也學習了喝茶禮儀、品茗知識，茶師也奉上了三支茶品：木柵鐵觀音、貓空紅茶及茶師自選茶。台北市觀光傳播局為本次報名參加的民眾加碼贈活動限量「走靜貓空」品茗杯（含杯套），民眾品茗後，也在貓空餐廳品嚐以茶入菜的在地風味餐，佐以貓空風光景緻，享受悠遊慢活的一天。

▲民眾品嚐貓空特色風味餐。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

黃紅藍三區 走讀貓空之美

主辦單位也搭配各茶席之位置所在不同，展現各有不同的風景與樂趣。黃區為景觀區，因為地形扶龍椅的特殊性，是貓空山城最棒的賞景位置，也是最主要的商業密集區；紅區為網紅區，有台北大縱走第七段也是享譽國際的樟樹步道，以及四季皆有特殊景觀的落羽松林，隨心打卡拍照人人都是網美；藍區為生態區，擁有得天獨厚的地形環境，及貓空山城最舒壓的山林溪流，環境舒適讓人忍不住大口呼吸芬多精，充份展現走靜貓空的主題。

打響走靜貓空品牌 活動接二連三

透過台北市政府觀光傳播局與在地商圈以及協會合作，盼帶動貓空地區觀光產業及商機，此外，文山區公所也特別在貓纜貓空站外設置「文山茶筍節」與「新移民多元文化」活動宣傳攤位，配合宣傳文山區最具代表性的「木柵鐵觀音茶」及「綠竹筍」，同時現場還規劃新移民多元文化遊戲與現場民眾互動。

整個「走靜貓空」行銷方案，則還有三個系列活動，期待民眾持續參與，活動時間分別是：5/1「祈福趣-貓空山林走透透」、7/10、7/11、7/17、7/18「夜觀星-夜玩台北尋找貓空最亮的那顆星」、8/29「童樂會-動物野餐派對」。各項活動內容、遊程、商圈優惠好康歡迎上網搜尋「走靜貓空」，或台北旅遊網、現在玩台北App。

(中時新聞網)