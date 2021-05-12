今年國中教育會考本周六、日舉行，但疫情突然大爆發，對考試造成衝擊。教育部今天表示，國中會考時，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風，唯獨考英聽那30分鐘，試場的門及窗戶均會關閉，以避免外面噪音干擾學生考試。

去年因為疫情關係，國中會考停考英聽；今年恢復考英聽，但卻又遇到國內疫情大爆發，英聽要怎麼考，引起關注。英聽考試包括考試說明5分鐘及實際考試時間25分鐘，共30分鐘。

立法院教育及文化委員會今天審議《學校衛生法及《國民教育法》修正案，不過有20萬考生參加的國中會考過幾天就要舉行，卻又遇到國內疫情大爆發，因此立法院要求教育部報告國中會考因應防疫的準備情形。

教育部國教署長彭富源表示，國中會考時，會要求所有考生戴口罩應試，違反者該科不予計分。同時，各考場會增置3至6間第二備用試場，以安置自主健康管理及發燒考生。目前教育部掌握3位自主健康管理考生。

彭富源表示，為同時確保試場通風以及降低室內溫度，並降低考生及試務人員在室內全程佩戴口罩的不舒適，試場冷氣全面開放（冷氣出風口朝上），試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分為原則，確保試場通風良好，並能維持適當之室內溫度。

包括國民黨立委林奕華及民進黨立委等人都關心今年會考恢復英聽考試，若試場內4個角落的窗戶各開5至10公分，外界噪音恐會影響到學生考試，教育部必須妥善因應。

教育部次長蔡清華回應，英聽考試的30分鐘，試場的門及窗戶都會關起來，必避免噪音影響英聽進行。這項決定，教育部之前有諮詢過專家的意見，並經過中央流行疫情指揮中心同意。

國民黨立委萬美玲質疑，在第二備用試場的監考老師要穿防護衣，但裡面卻是將自主健康管理及發燒考生混在一起考，造成考生染疫的風險。她要求讓自主健康管理及發燒考生一人一間試場應考。蔡清華表示，如果人不多，會優先讓他們一人一間試場來應考。

(中時 )