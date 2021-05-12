30歲莊先生曾因腹部不適，做了腹部超音波檢查，得知患有膽結，因沒有持續疼痛，選擇不動手術，日前了減重瘦身，嘗試近日非常流行的間歇性斷食，未料施行不到2天，便引起腹部劇烈疼痛，緊急就醫治療，確診急性膽囊炎恐有性命危險，緊急施行微創膽囊全切除術，恢復狀況良好3天就出院。

台北慈濟醫院一般外科主治醫師張健輝表示，輕忽膽結石恐引發膽道炎與胰臟炎等，可能併發敗血症危及性命，吃入過油膩食物，會使膽汁過度濃稠形成結石，高油飲食也會刺激膽囊急遽收縮。

但飲食完全無油或是長時間空腹，膽汁長時間存於膽囊，讓膽汁蓄積時間拉長，也會凝集成結石引發急性膽囊炎。

張健輝說明，當確診急性膽囊炎通常會施以膽囊全切除手術；但若發炎時間超過72小時，擔心恐有膽道沾黏的情形，故會先插入導管引流，並施予抗生素治療，待6到8周，沾黏及發炎狀況消退，再行手術。

膽囊炎與膽結石示意圖。（圖／台北慈濟醫院、NOW健康提供）

然而，許多民眾因懼怕手術，千方百計想自行排出膽結石；張健輝提醒，膽囊管內管直徑僅約0.2公分，而膽結石多為0.5公分以上，即便結石離開膽囊，也只會造成總膽管或胰管阻塞；且膽汁由肝臟分泌，即便以手術切除膽囊，膽汁仍可經過總膽管進入腸道，對生理功能不會有太大影響，患者無須過度擔心。

張健輝強調，膽結石係由膽汁結晶濃縮堆積而成，整個膽道、總膽管都有機會形成膽結石，故即使膽囊切除後，仍可能因錯誤的飲食習慣，造成膽汁太過濃稠，形成結晶在膽管內慢慢累積成結石，進而引發膽管、胰管發炎。

膽結石的發作與飲食密切相關，斷食、長時間空腹、飲食過度油膩、3餐不定時等都是危險因子。

張健輝呼籲，飲食清淡、3餐定時、少油、多纖，多喝水、多運動，養成良好生活習慣，才能杜絕膽結石的威脅；必要時須尋求專科醫師診治，切勿聽信偏方，以免延誤治療。

(中時新聞網)