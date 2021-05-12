國內新冠疫情不停攀升，昨天一口氣增7例本土，今再傳出基隆有新增確診個案，各大餐廳今開始實施實聯制、梅花座，今天一早就有男子發現，麥當勞已開始實聯制，要進去必須簽名，還有人表示，他剛進去買一杯咖啡，也被要求簽名。

今天是國內實施疫情警戒第二級的第一天，一名網友在臉書「爆廢公社」指出，一早去麥當勞都要簽名、留電話，才能進入，還拍下門口顧客簽名留資料的畫面，另一名網友也表示，剛去買一杯咖啡也被叫去簽名。

一名網友分享台北羅斯福路麥當勞實名制情形。(翻攝自 爆廢公社)

也有人表示，今天去羅斯福路的麥當勞，就已經開始排隊，登記完才能進入，許多人都贊成這是很好的方式，紛紛留言：「我覺得很好，不想實名就得來速」、「這是很好，以防到時候真的有人確診又很難查」、「非常好，活該不重視防疫的下場」、「麥當勞吃一波」、「得來速要開始大排隊了」。但也有人表示，最需要實名制的是傳統市場，「傳統市場先實聯制比較實際吧，有些攤商根本沒把口罩當一回事」，還有人說酒店也要，「如果摩鐵採實名制，肯定很好玩，玩死人」。

對此，麥當勞表示，因應疫情發展，全台麥當勞餐廳自今天上午起，啓動單一入出口並進行實聯制，進入餐廳前，需掃QR code登記資料，或在紙本登記。用餐區採取梅花座，餐廳門口亦張貼海報加強宣導，敬請顧客排隊戴口罩並保持社交距離，同時歡迎使用非現金支付且確實勤洗手，為防疫保健一起努力。

麥當勞表示，為避免疾病及疫情傳染，全台麥當勞餐廳持續關閉遊戲區，各店的生日派對、童樂故事屋等活動也將一律取消。

(中時新聞網)