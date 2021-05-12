新北市與宜蘭縣出現不明感染源確診個案，台灣正式進入社區感染階段。對此，媒體人王淺秋今(12日)在臉書質疑，「政府最該想辦法，最關鍵的防疫武器疫苗在哪裡？到底要不要擴大普篩，讓民眾不必踩地雷碰運氣」。

王淺秋12日在臉書表示，「這罵不得講不得的政府，先前把主張普篩的前高雄市長韓國瑜圍剿到罪不可赦、把超前部署跟台大公衛所推動地方普篩的彰化衛生局長葉彥伯罵到哭、把一月就提醒防疫漏洞嚴重不處置，三個月內可能演變成社區感染的前衛生署長楊志良罵成煽動恐嚇民意的罪犯，如今呢?」

王淺秋指出，如今所有公衛專家提出的警告漏洞一一都出現了，全民辛苦防疫的成果崩壞中也已經實現，而民眾一樣只能自求多福，繼續遵守政府所有規定，慶幸當初沒有聽政府說的「不必戴口罩」。

反觀蔡英文總統昨(11日)的臉書發文和行政院長蘇貞昌發言，王淺秋指出，當全民緊盯社區擴散管制資訊時，蔡英文關心的是要反八月公投，被議員羅智強譏笑「搞不清楚狀況」，至於好久不見的蘇貞昌突然跳出來要大家「收心」，原本還以為他在教訓衛福部長陳時中，或者因為自己放假放太久說要收心上工了，搞了半天居然是在教訓民眾。

最後，王淺秋更質疑，「民進黨執政價值，就是玩弄普世價值，台灣防疫好運氣還可以用多久?」網友則在貼文底下留言表示，「這是機場國境檢疫鬆散、是航空公司的輕忽、是防疫指揮中心雙標、幾重的螺絲鬆動所造成破口的最大原因」、「沒有普篩、疫苗不足，這稱作超前部署?」「有錯一定是別人錯了」。

然而，針對近日「普篩」聲浪再起，綜合媒體報導，衛福部長陳時中今表示，這樣只會讓情形更亂，但擴大篩檢有必要性，讓把圍賭疫情的效率做高。

(中時新聞網)