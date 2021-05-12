今天大聯盟場上傳出了壞消息，據報導表示洋基三壘教練內文(Phil Nevin)在新冠肺炎檢測中呈陽性，目前是確診狀態，更可怕的是他已經接受了疫苗施打，另外洋基內部也傳出有5名教練確診，消息指出洋基全隊在上禮拜有85%球員和隊職員都已接種疫苗，如今還發生確診狀況實在令人擔憂！

Yankees announce 3B coach Phil Nevin has tested positive for covid, calling it a "breakthrough positive" and noting that Nevin is fully vaccinated. Nevin received the J&J shot during spring training. — Lindsey Adler (@lindseyadler) May 11, 2021

而總教練布恩(Aaron Boone)更進一步透露內部還有其他疑似確診案例待釐清，但目前球員並未受影響，比賽照常舉行。目前三壘教練內文已經在當地接受隔離，另外明天要登板先發的王牌寇爾(Gerrit Cole)在與球隊商討後仍確定會上場投球。

洋基本季初戰績始終低迷，一度排在美聯東區下游，不過最近10場拿下了7勝3敗，感覺有甦醒的氣勢，而最為人詬病的打線也慢慢恢復正常水準，其中「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)火力全開打下許多分數，是致勝功臣之一，目前洋基以18勝16敗爬到美聯東區第二位置。

明天的比賽他們將派出王牌投手寇爾，他本季拿下4勝1敗，自責分率僅1.61，共計44.2局的投球就飆出66次三振，目前的表現非常符合王牌投手身價，洋基明天的比賽有望靠他守住分數，不過自家打線也得維持才能繼續贏球。至於疫情的部份還未傳出有球員卻診，希望一切平安無事！

(中時新聞網)