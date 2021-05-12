機師染疫引發諾富特群聚感染，更導致國內疫情升溫，PTT網友爆料造成諾富特群聚感染的元兇，是上月曾與衛福部召開協調會討論放寬航空機組員防疫措施的民進黨立委范雲。范雲今早在立法院接受採訪表示，反映民意是立委的工作；她也反擊，「現在應該將口罩戴好，而不是噴政治口水。」

立委范雲4月1日曾召開協調會，討論機組人員檢疫措施，由「 5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3 ＋ 11」。4月14日疫情指揮中心則宣布，4月15日起放寬國籍航空機組員返國檢疫措施。

對此，范雲說，她接收到機師公會的陳情，她的工作是建立一個平台，讓機師公會與指揮中心有平台可以溝通，讓指揮中心可以將工會的意見帶回去做專業評估。指揮中心這一年多來守護的是防疫專業，在關鍵時刻說有人政治施壓，只是在踐踏指揮中心的防疫專業。

被問及指揮中心是否是按照范雲的意思放寬國籍航空機組人員的檢疫措施？范雲說，這個問題要去問指揮中心。至於是否認為放寬機組檢疫規定是正確的決定？范雲沒有回應，急忙轉身離開，還走錯到其他記者會現場。

(中時 )