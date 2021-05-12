戴姆勒(Daimler)集團執行長凱倫涅斯(Ola Kaellenius)周二指出，如果歐盟希望更快速地推動零排放車輛，戴姆勒集團已經準備好，但是電動化對汽車業就業的影響必須有公開的討論；「我們希望對電動車和就業能有個誠實的對話」。

歐盟在上個月將2030年的溫室氣體排放，目標設定在比1990年的水準降低55%，而不是40%，並且歐洲議會環境委員會在本周一投票通過該草案。

執行長在接受金融時報訪問時表示，必須對就業的議題進行坦誠的對話。因為大家都知道，與電動的動力系統相比，組裝和建造一個內燃機動力系統需要更多的勞動時數。

對汽車業廣泛的預期是，有關電動化的就業流失，主要會出現在內燃機引擎工廠。

德國汽車業急需新技術的投資，特別在電池上，否則會面臨就業損失，德國主要工會團體IG Metall主席Joerg Hofmann指出，如果公司不加強對工人的再訓練，到2025年可能會在燃油引擎生產方面流失10萬個工作機會。

凱倫涅斯表示，需要以社會責任的方式處理對就業的衝擊，汽車製造商正以非常建設性的對話解決工作問題，業界也應該在例如軟體工程領域創造更多工作。

(時報資訊)