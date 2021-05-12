教育部國教署從108年起補助偏遠地區公立高級中等學校改善宿舍環境與居住品質，以提高教師前往任教的意願，及安定學生學習。到目前為止，共已核定補助39校次，總補助經費高達1.5億元。

教育部國教署表示，偏鄉學校有住宿需求的師生不在少數，但多數宿舍設備陳舊不堪，有潮濕、壁癌、漏水等問題，因此訂定「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點」，以提供偏鄉高中師生相關協助。

尤其高中學生就學區相對國中小義務教育階段，地域範圍廣大，偏鄉學生可能有更長通學距離而有住宿需求，因此對老舊宿舍修繕與改善，對支持偏鄉學生學習是一重大幫助。

教育部國教署說，此計畫在108年核定補助7校13棟宿舍修繕與設備採購，109年補助17校、25棟宿舍改善經費，110年賡續受理補助15校、24棟宿舍，每年平均投入5176萬元辦理，讓偏鄉學校師生能住得安心。

教育部國教署說，未來將持續挹注偏鄉教育資源，穩定偏鄉師資及維護學生學習品質，達到降低教師流動率、穩定師資來源，協助學生安定學習、營造優質教育環境，並提升教師教學品質學生學習成效目的。

(中時 )