太平洋高壓依舊偏強，全台各地熱到翻！氣象達人彭啟明稍早於臉書上表示，今(12)日台灣持續受到太平洋高壓籠罩影響，中午各地高溫普遍可達33度以上，中午前後最熱，應該減少或避免外出，預計這樣的炎熱天氣還會持續約一周，短期之內鋒面雲系不會南移影響台灣，也沒有颱風或熱帶氣旋生成的跡象。

彭啟明指出，未來一周幾乎沒有鋒面影響台灣的機會，目前鋒面的位置在比較偏北方的長江流域附近，來自南北兩方的暖空氣及冷空氣勢力相當，使得鋒面滯留，並發展較旺盛的對流雲系，為當地帶來明顯的降雨；然而鋒面南方則是太平洋高壓，其西側的偏南風就是鋒面南方的暖空氣來源，也是使得鋒面無法南下的原因。

台灣在太平洋高壓及偏南風溫暖氣流的影響下，一方面雲量少、日照強，導致白天的升溫速度很快，除了炎熱，太平洋高壓也抑制了熱對流的發展，雖然中午過後雲量還是會因為熱對流而增加，不過降雨機率並不高，即使下雨也不會持續太久。

彭啟明表示，預計太平洋高壓還會籠罩台灣到下周，也就是說像這樣晴朗炎熱的天氣還會至少持續一個禮拜，除了要避免熱傷害之外，另外也還是要節約用水，畢竟短期之內鋒面雲系不會南移影響台灣，也沒有颱風或熱帶氣旋生成的跡象。

中央氣象局也針對今天中午前後南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣近山區或河谷及台東縣也為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、台北市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣近山區或河谷為黃色燈號。

(中時 )