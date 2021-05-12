在新冠肺炎疫情方面，過去台灣因為超前佈署並落實防疫規定，而讓民眾保有高度自由的生活，不料近期本土疫情連環爆，昨甚至一口氣增加7名本土個案，其中6例感染源不明，足跡涉及之處包含新北與宜蘭，讓台灣從零確診優等生一下進入社區感染階段，防疫規定上升到第二級，對此，男星孫協志就在臉書發文，透露前陣子上街，已經一堆人沒戴口罩，直言「防疫成功不代表免疫」，目前能做的只能嚴格要求自己。

台灣連日增加確診人數，人心惶惶，相關部門也傷透腦筋因應，昨(5/11)男星孫協志聞訊後便在臉書發文，表示自己老早就一直在叨念，前些日子台灣防疫確實做得很成功，這都是眾人一起努力才有的成果，「但短期的防疫成功並不代表“已經免疫”啊！」。

孫協志翻出今年1月時自己的po文，跟現在的處境完全呼應。(翻攝自孫協志臉書)

防疫其實是一個長期抗戰，孫協志表示如果不能努力地維持、做好自我管理並且保持控管鬆懈，那同樣的事情就會一再發生，除非是全球解禁，不然請大家就是乖乖的：「勤洗手、勤消毒、戴好口罩，聽從所有相關單位的安排，發現問題或懷疑什麼了，就立刻就醫檢查處理，拜託！」。

孫協志直言，對自己嚴格一點，保護；照顧好自己，等同保護別人，無奈之前疫情平緩一些時，就看到一堆人因為熱、不舒服，就沒在戴口罩，「好啊！再繼續這樣下去看看吧！唉」，他甚至還翻出自己4個月前的臉書po文，截圖放在留言區，寫下：「早在一月時我就已經在碎念了，當時就已經一堆人大搖大擺，不戴口罩的在路上閒晃，想要爽一下，那就請自行承擔爽完之後的結果」，當時的發文，根本神預言。

(中時新聞網)