15日登場的就業博覽會暫緩。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮公所漏夜展開全面大消毒。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

今年又是冷清畢業典禮了，疫情又拉緊報，彰化縣政府為了為避免社區感染風險，防疫升級，已經要求各校於6月8日前暫停開放校園、並請取消或延期辦理室內100人以上、室外500人以上各項活動及游泳教學，畢業典禮採視訊或線上方式辦理，暫停游泳教學。

縣長王惠美表示，校園及校內場地暫停開放、租借。校外教學、畢業旅行延後或取消辦理。 家長或訪客非必要禁止進入校園，如有特殊需要除佩戴口罩外、量測體溫外，全面實聯制。共同落實三級防護「在家量、到校量、隨時量」，隨時關心孩子身心狀況，生病不上課，如孩子如有就診，於當日回報就診結果。國中會考禁止陪考。

彰化縣政府原訂於5月15日在彰化縣員林國小舉辦第二場就業博覽會暫緩辦理。但就業服務不打烊，這次就博會37家廠商所提供1000多個工作機會徵才內容，放置勞工處首頁「業務專區-就業與職訓專區-就業博覽會徵才廠商資訊」，提供民眾查閱使用，有求職需求民眾可與勞工處就業服務台連繫或逕洽徴才廠商。

鹿港鎮適逢熱鬧的「媽祖生」，各地進香團絡繹不絕非常熱鬧，尤其母親節假期各大餐廳更是人潮爆滿，當時鎮長許志宏即對鄉親們提出建言，因爆發華航、諾富特群聚感染危機，不要輕忽了自我防護；如今病毒進入社區感染，鹿港鎮12日起展開全面大消毒。

至於各方矚目的鹿港慶端陽系列活動，許志宏表示，鹿港鎮公所將遵循中央防疫政策擬定相關措施來做規劃，務必以防疫優先，保障大家的安全。鹿港是旅遊觀光熱區，出入都是遊客與進香團，防疫消毒隊會選擇在夜間店家都打烊的時刻，以稀釋的漂白水來進行各公共場域的消毒，特別呼籲商家或餐廳確實做好防疫措施。

(中時 )