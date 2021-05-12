伊朗革命衛隊荷莫茲海峽逼近 美艦隊鳴槍示警

美國海軍10日在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）鳴30槍示警，驅離伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍（IRGCN）快艇後，中央司令部（Central Command）公布了當天錄影。

據《防衛部落格》（Defence Blog）11日報導，武裝機槍的13艘伊朗快艇不顧安全，並未按照國際法要求，以危險而不專業的方式，逼近美國海軍通過荷莫茲海峽的提康德羅加級巡洋艦「蒙特利」號（USS Monterey，CG-61)、「霹靂」號（USS Thunderbolt，PC-12），「颶風」號（USS Hurricane PC-3）與「暴風」號（USS Squall，PC 7）巡邏艦、「喬治亞」號（USS Georgia，SSGN-729）核動力導彈潛艦，以及海岸防衛隊巡邏艇「蘭格爾」號（USCGC Wrangell，WPB 1332）與「毛伊」號（USCGC Maui，WPB 1304）等。

畫面顯示，其中兩艘革命衛隊快艇衝向前，以超過32節的速度，從後逼近「毛伊」號和「暴風」號，並秀出武器，而其他11艘快艇則分兩批包抄美國艦隊。

美國海軍為了降低緊張情勢，確保人艦安全，於是「國際海上避碰公約」（COLREG）向分兩批包圍美國艦隊的伊朗快艇多次提出口頭警告，5次擴音警告，還有5次短暫的鳴笛警告。由於兩艘伊朗快艇沒有回應，甚至逼近到300碼（約274公尺）內，因此「毛伊」號合法鳴槍示警。

然而，這兩艘快艇仍不回應，繼續進逼到只距離「毛伊」號150碼（約137公尺）內，以致這艘美艦繼續鳴槍。接著美國海軍重複警告程序，最後那兩艘伊朗快艇才轉向，拉開與對方的距離。

(中時新聞網)