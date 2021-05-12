宜蘭縣羅東鎮昨（11）日一口氣爆發5名新冠肺炎群聚感染確診病患，引發地方人心惶惶，宜蘭縣長林姿妙今（12）日上午專程前往羅東民生市場及羅東轉運站關心是否落實防疫狀況，同時幫攤商及民眾加油打氣，至於童玩節是否會舉辦，林姿妙表示，最慢會在6月8日之前宣布。
宜蘭縣羅東鎮突然爆發嚴重的新冠肺炎群聚感染事件，導致民眾出門意願大減，以減少在無法確定感染源的情況下無端受到波及感染，也讓緊鄰羅東夜市，平時人聲鼎沸的民生市場等商業區頓時蕭條起來。
宜蘭縣長林姿妙12日一早便在縣府衛生局長徐迺維、羅東鎮長吳秋齡等人的陪同下，前往羅東鎮民生市場視察防疫作為，林姿妙逐一向攤商們問候，除提醒大家一定要做好防疫措施，共同防疫，照顧好自己及他人的健康，同時也關心生意的狀況。
對於外界相當關切的宜蘭國際童玩節是否會舉辦，林姿妙原本表示，防疫一定是擺在第一順位，該停辦就停辦，記者進一步追問有沒有宣布的時間底線？一旁的衛生局長徐迺維補充表示，童玩節的標案都有防疫規畫，今年的童玩節是否要繼續舉辦，或者是縮小規模甚至直接宣布停辦，還要看各方面的疫情狀況才能做決定，最後林姿妙表示，最遲會在6月8日做出最後的決定並對外宣布。
(中時 )
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