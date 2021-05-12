台中市議員黃馨慧12日在市議會民政業務質詢說，清明祭祖期間剛過，市府推「金紙集中焚燒」數量高達3000公噸、全國第一，顯見公墓納骨塔金紙焚燒量十分龐大，若公墓再繼續使用傳統「汙染高、效率低」的金爐，產生對人體健康及環境有害的污染源、十分不環保，建議全面更新為環保金爐。

民政局長吳世瑋表示，目前台中市沒有公墓使用環保金爐，將選擇幾處規模較大公墓、研議辦理。黃馨慧說，焚燒紙錢會產生二氧化碳、細懸浮微粒及有害化學物質，危害人體健康及污染環境。許多宮廟已改用環保金爐，為維護環境盡一份心力。市長上任後改善空汙秉持「先公後私」原則，台中公墓傳統金爐是否也應該汰舊換新？

黃馨慧指出，西屯第十三公墓，每到4月清明節有許多民眾攜家帶眷前往祭祖、祈求祖先庇佑。市府在清明節推「金紙集中焚燒」數量高達3000公噸、全國第一，顯見公墓納骨塔金紙焚燒量十分龐大，若使用傳統「汙染高、效率低」的金爐，產生對人體健康及環境有害的污染源、十分不環保。

黃馨慧說，其實燒金紙也可以靠科技降低空氣汙染，讓拜拜燒金紙的傳統文化延續、傳統與現代並存。建議全市公墓金爐汰舊換新，全面改用環保金爐！

(中時 )