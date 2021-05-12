中央流行疫情指揮中心昨公告7例本土，其中5例在宜蘭縣羅東鎮，宜蘭市某家餐廳業者，昨天接獲衛生局通知，指其中有一名確診者曾到該餐廳用餐，宜蘭市公所今天（12日）上午到該餐廳消毒，宜蘭市長江聰淵也呼籲鄉親共體時艱，嚴守防疫規範，讓宜蘭縣能度過這次難關。

該餐廳業者林先生說，昨天晚上9時接到衛生局來電告知，指宜蘭羅東的確診者中有一人曾到店裡用餐，餐廳配合政府防疫政策，決定今明兩天暫停營業，期間做好全面消毒及清潔工作，確保消費者權益及健康。他說，防疫是全國與國人的大事情，業者一定全面配合。

江聰淵表示，業者獲知其中一名確診者是周一傍晚6時至晚間8時用餐，市公所今天針對餐廳內外消毒，業者很坦然面對，有需要我們的協助也向市公所提出，「不去遮掩，坦然面對，是及早遏止疫情的最好方式。」

他說，宜蘭市的大型群聚場所、熱門景點都在消毒作業，他也呼籲衛生機關，確診者足跡能及早公布，讓公所可以落實防疫。

(中時 )