藍委曾銘宗今日問及軍公教調薪的問題，財政部長蘇建榮表示，如果軍公教調薪3％，經費需要180億元到200億元；主計總處主計長朱澤民則表示，每增加1％估計就要多花70億元。

財政部、主計總處到立法院財政委員會接受質詢，曾銘宗問及行政院長蘇貞昌曾提到「財政許可之下，認真考慮公務員加薪」到底公務員加薪是否會帶動民間加薪？蘇建榮表示，依據國際研究如果公務員加薪，可望會帶動私部門的加薪。

曾銘宗說，就歷史1990到2010年代，只要公務員有加薪，基本上都會帶動民間加薪，他進一步詢問，那如果加薪到底要增加多少經費？蘇建榮表示，如果調整3％的話，需要經費約180億元到200億元之間；而朱澤民也預估，大約是200億元，每增加1％就要增加70億元。

曾銘宗進一步詢問，根據財政部所公布，前4月的稅收已經達到5999億元，較去年同期成長15％，也超過分配預算數，現在的財政是否足以支應加薪。蘇建榮說，至目前為止稅收將近6000億元，如果今年經濟成長率超過5％的話，可望超過預算數，可以認真考慮這件事情。

(中時 )