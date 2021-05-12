《商情》鎳價逐高 帶動不鏽鋼管漲1成 10:522021/05/12 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著不鏽鋼主要原料鎳價行情持續走高，加上航運成本上揚，且中國取消鋼鐵出口退稅，有望令市場需求轉向中國以外的其他國家，促使國內不鏽鋼產品價格跟漲。 其中美亞5月不銹鋼管調漲10%，另外鍍鋅鋼管調漲8%，黑鋼管則調漲6%。(商品行情網) 《電腦設備》Q1獲利超預期 和碩逆勢走高 中鋼6月盤價 漲幅有望創高 (時報資訊) #美亞 #不鏽鋼 #調漲 #鎳價 #逐高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英業達 首季EPS優於預期 04:102021/05/12 產業．科技 航運股泡沫化？鄭貞茂駁：價位合理 04:102021/05/12 財經焦點 高雄大樹玉荷包產量剩4成 網上開賣 04:102021/05/12 地方新聞 殺聲隆隆 12檔祭庫藏股自救 04:102021/05/12 產業特刊 高雄議員爆 農地違建工廠仍多 04:102021/05/12 地方新聞 玉米狂飆 今年來已漲5成 04:102021/05/12 全球財經 《電腦設備》佳世達擬配息1.5元 今年高附加價值產品拚過半 08:362021/05/12 財經 人行談大宗商品漲價 輸入性通膨風險可控 09:432021/05/12 兩岸 蕭邦表傳遞快樂能量 04:102021/05/12 時尚消費 翁朝棟：樂觀看待Q3鋼市 04:102021/05/12 產業特刊 疫情引爆600點大殺戮 抱這3種股票不驚恐 06:262021/05/12 財經 財經熱門新聞 不斷更新》疫情狂爆散戶嚇逃 台股大屠殺逾900點 史上最慘 - 要聞 印度疫情失控 全球籠罩物資短缺危機 - 全球財經 - 工商時報 疫情引爆600點大殺戮 抱這3種股票不驚恐 - 財經 台股大暴殺 他撿的超開心 網直搖頭：太樂觀 - 財經 台股後市出現大隱憂 謝金河曝光重殺652點原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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