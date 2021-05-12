隨著不鏽鋼主要原料鎳價行情持續走高，加上航運成本上揚，且中國取消鋼鐵出口退稅，有望令市場需求轉向中國以外的其他國家，促使國內不鏽鋼產品價格跟漲。

其中美亞5月不銹鋼管調漲10%，另外鍍鋅鋼管調漲8%，黑鋼管則調漲6%。(商品行情網)

(時報資訊)