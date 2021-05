後疫情時代,筆電效能推陳出新!Intel(英特爾)公布全新第11代Intel Core H系列筆電處理器(代號:Tiger Lake-H)全球盛大推出;NVIDIA(輝達)宣布新一波GeForce RTX筆記型電腦,將為數千萬名遊戲玩家和創作者提供即時光線追蹤及人工智慧(AI)DLSS兩項技術。在半導體公司新科技推波助瀾下,2Q開始NB品牌和代工廠的產品平均單價有望提升。

基於10奈米SuperFin製程技術的第11代Intel Core H系列處理器,具備最高8核心與16執行緒,其單核心與雙核心最高渦輪加速可達5.0GHz。CPU更能夠直接存取連接至顯示卡的高速GDDR6記憶體,讓遊戲玩家體驗更高的畫面速率、更低的延遲,並更快地載入大量材質。相較第10代H系列處理器,這款筆電處理器連結至CPU的整體PCIe頻寬可達2.5倍,與業界其它處理器相比更可提供3倍的整體PCIe頻寬。

而NVIDIA GeForce RTX GPU搭載專門的Tensor Core能支援DLSS,現在已有超過四十款3A級和獨立遊戲採用DLSS。最近加入DLSS陣容的遊戲有《先遣戰士(Outriders)》、《決勝時刻:現代戰域(Call of Duty: Warzone)》、《決勝時刻:現代戰爭(Call of Duty: Modern Warfare)》、《永劫無間(NARAKA: BLADEPOINT)》和《致命軀殼(Mortal Shell)》。

搭載GeForce RTX 3080、3070及3060的NB品牌廠包括宏碁(Acer)、Alienware、華碩(ASUS)、戴爾(Dell)、技嘉(GIGABYTE)、惠普(HP)、聯想(Lenovo)、微星(MSI) 與Razer。搭載RTX 3050 Ti與3050的筆記型電腦將於今年夏季上市。

以華碩而言,ROG玩家共和國於《For Those Who Dare: Unleash the Tiger Inside》線上發表會推出兩款搭載第11代Intel Core H系列處理器的電競筆電—17吋的「ROG Zephyrus S17」、16吋的「ROG Zephyrus M16」,以及全新ROG SLASH電競潮品系列。ROG Zephyrus S17,配備可抬升的光學機械式鍵盤,散熱效果優異,同時兼具遊戲及多功作業所需的頂尖效能,搭配薄型俐落機身;OG Zephyrus M16電競筆電,超薄的15吋機身搭載16吋螢幕,結合WQHD 超高解析、165Hz疾速更新率、3ms反應時間,以及Adaptive-Sync技術,其16:10的螢幕長寬比、通過PANTONE驗證的100%劇院級DCI-P3色域及Dolby Vision技術支援。

(時報資訊)