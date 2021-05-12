台中市議員黃馨慧12日在市議會民政業務質詢說，盧市長上任2年、原預計2022年公托要達到50處，目前已開辦16處，進度才百分之三十。其中西屯公托中籤率0.2％、比中樂透還難！要求加速「公托倍增」計畫進度，落實政策、舒緩「少子化」危機。

社會局長彭懷真表示，因為找地難，找錢有困難，未來將爭取前瞻補助與公益彩券經費繼續設立公托。

黃馨慧表示，檢視盧市長曾宣示要「有效」減輕家長育兒負擔，擬定公托倍增計畫，的確是家長的福音。但根據社會局資料，台中共29區，已開辦的16處公托，在人口稠密、需求度大的市區才只有4處！且比原預計2022年50處，進度落後一大截，市府是否該加快腳步？

黃馨慧說，公托需求量大，是因為有政府的監督管理，環境和品質家長比較安心，公托才成為雙薪家庭減輕生活負擔的首要選擇。根據民政局人口統計，西屯區110年4月、0至2歲人口數5170人，要搶西屯公托12位名額，中籤率才0.2％，真的比中大樂透三碼平均1.78％還要低耶？！家長期望值怎麼算都是負的，要如何「敢生、敢養」？

黃馨慧強調，我國出生率位居全球倒數第一，中央「0到6歲，國家跟你一起養」已經淪為口號！不僅在去年首度發生「死亡數大於出生數」落差數，甚至今年前三月，落差已從去年0.8萬擴大到1.2萬人，顯示中央政策對增加人口數並無幫助，還是要靠地方政府「因地制宜」促進生育率。

黃馨慧呼籲市府，不論是公托或公幼，選擇適當地點，搭配並給予家長適當補助，落實市長政策，讓台中年輕人真正「敢生、敢養」！

(中時 )