大陸外交部網站消息，中國國務委員兼外交部長王毅11日在陝西西安與赴中出席「中國＋中亞五國」外長會晤的烏茲別克、塔吉克等國外長會談時，就當前阿富汗局勢闡明中方立場。首先應落實「阿人主導、阿人所有」原則；其次應推動阿富汗形成廣泛包容的政治安排；再者，阿富汗未來的國家治理結構應當符合阿國獨特國情和發展需要。

王毅稱，當前阿富汗局勢演變引發國際社會高度關注。中方認為，外國駐軍應當有序、負責任地撤出阿富汗，防止倉促行事，給阿國內和平和解進程帶來負面影響和嚴重干擾。烏茲別克、塔吉克等阿富汗鄰國有必要及時協調立場，發出一致聲音，全力支持阿富汗國內和平進程克服困難繼續向前推進。

王毅表示，為此，中方主張：阿富汗和平和解進程首先應落實心阿人主導、阿人所有」原則。這符合聯合國安理會有關決議要求，是實現阿和平和解的政治前提。

其次，應推動阿富汗形成廣泛包容的政治安排，確保阿各民族、各派別都能參與到未來阿政治生活中來，享有平等的政治權利。這是實現阿和平和解的正確方向。

第三，阿未來的國家治理結構應當符合阿獨特國情和發展需要，不能簡單照抄照搬外來模式，以免出現水土不服，造成新的動盪和混亂。這是實現阿和平和解的現實選擇。

王毅指出，地區國家和國際社會都希望未來的阿富汗政府能夠奉行溫和穆斯林政策，避免極端傾向；能夠反對一切形式的恐怖主義，不允許恐怖勢力在阿死灰復燃；能夠同周邊國家發展睦鄰友好，成為促進地區和平穩定的積極因素。

王毅強調，中亞各國作為阿近鄰，應當為阿問題的最終解決做出應有貢獻。上海合作組織也應當為阿富汗的長治久安發揮應有作用。

(中時 )