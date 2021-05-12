2019年12月，新竹一名陳姓男子赴朋友家喝酒聊天，認識另一位身材曼妙的女子，眾人相談甚歡下，陳男因為看到該女子不勝酒力，於是主動說要開車載她返家，

豈料陳男在車上萌生色心，看該女子爛醉，整個醉暈在車上，遂精蟲上腦，將其衣物掀起，一邊伸出狼爪撫摸女子胸部和陰部，一邊脫下自己褲子，當場打起了手槍，最後往車內射。女子酒醒後，回想起來察覺有異，便趕緊報警，新竹地院審理終結，最終依乘機猥褻罪判處陳男6月。

根據判決書內容指出，陳男2019年12月在朋友家聚會上認識一名身材姣好的女子，於是見其喝醉，主動開口說要開車送她回家，豈料孤男寡女在車上，陳男見該女子醉到沒有反抗能力，感覺神智暈迷，突然一時衝動，掀起對方衣服就開始摸胸、觸碰私密處，同時還一邊「尻槍」，然後噴濺精液在車上。而女子醒來後，因察覺有異，於是趕緊報警提告。

對此法官審理後認為，陳男為滿足一己性慾，明知該女子陷入泥醉狀態，還乘機猥褻，漠視他人之性自主權，危害社會治安，導致她心靈受創，不過犯行後，陳男坦承不諱，而且積極想與該女子進行調解，也願意賠償和解金，審酌他充滿悔意，因此新竹地院最終依乘機猥褻罪將其判刑6月，易科罰金18萬元。

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(中時新聞網)