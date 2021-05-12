台中市緊急召開防疫會議，討論疫情警戒提升到三級因應措施。（馮惠宜攝）

國內陸續出現來源不明社區感染，因應防疫升級，台中市12日緊急召開防疫會議，市長盧秀燕強調防疫加嚴加密，且為防疫情升級到三級警戒，會中也會討論相對因應措施，唯與會者私下表示，依中央流行疫情指揮中心規範很快全國就會達到三級警戒標準，屆時依規定必須停止室內5人以上，室外10人的集會，即便目前疫情侷限在北部，全國商業活動也恐將停止，牽連甚大。

在防疫會議前，有與會者請教疾管署中部疫情指揮官黃高彬，依照規定，全國只要出現3件以上社區群聚事件，1天確診10名以上來源不明本土病例，疫情警戒就會提升到三級，「這個標準會不會很快就達到了？」「會不會太嚴苛了？」因而預料會中將會討論如何拉出防線，減少中北交流；黃高彬則回應，具體作為可能會開放地方政府規範。

這名與會者也表示，一旦升級到三級警戒，恐所有商業活動都會被暫停，牽連甚廣。

(中時 )