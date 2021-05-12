失戀會令人傷心，有些人沉溺在悲傷中無法自拔，有些人卻能夠理智面對，離開不合適的愛情，成就更好的自己。星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，白羊座、摩羯座、獅子座、天蠍座的人分手後會變得更優秀，失戀對他來說反而是自我成長的動力。

▍1.白羊座

白羊座敢愛敢恨，失戀後會難過不捨，但是頹廢一陣子就會調整好自己的狀態，不會讓自己一直沉浸在悲傷的情緒中無法自拔，能夠自己走出消極情緒，重新振作起來。

失去愛情的白羊會把自己更多精力和熱情投入到忙碌的工作，而他本身在職場就很有優勢，有能力、有魄力、對工作有無限熱情，很快能夠做出成績。空閒時間會和朋友們聚在一起，生活豐富多彩。

▍2.摩羯座

摩羯座愛恨分明，但是性格很壓抑，不善於表達情緒，分手後雖然很難過，但是他依然能夠表現得很平靜，因為他的忍耐力超強，也不知道如何表達自己的心情。

好在摩羯很理性，不會任由自己被悲傷和痛苦淹沒，會努力工作轉移自己的注意力，用心規劃自己的未來，甚至會打破自己的舒適圈，逼迫自己去嘗試更大的挑戰，完成自己之前未完成的目標，讓自己成為更優秀、更有能力的人。

▍3.獅子座

獅子座死要面子活受罪，失戀後也不願意讓別人看到自己脆弱、難過的一面，會努力逞強，尤其是在前任情人面前，一定要死撐著，不暴露自己的脆弱。然而他只是努力讓自己看起來沒事，但是他周身的低氣壓還是暴露了他的內心。

他失戀也會感覺傷痛，但是他樂觀開朗、心胸開闊，會努力讓自己走出失戀的陰影，並且會很快冷靜下來，努力克制自己內心的情緒，規劃旅行計畫、工作計畫，去買衣服、打扮自己、看書、研習等，不斷提昇自己的狀態，讓自己活得更漂亮。

▍4.天蠍座

天蠍座外表堅強，內心敏感脆弱，失戀後會頹喪、逃避現實，但是他很理性，會努力修復好自己，短時期封閉自己的內心，不輕易和人談心。

失戀的痛苦讓他更清醒，同時他內心也會有小惡魔作怪，他會想要成為更優秀的人，把前任遠遠甩開，當自己的條件比前任優秀更多，天蠍會覺得前任此時也高攀不起自己，這讓天蠍的內心有種報復的快感。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)