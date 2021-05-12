影片曝光 警狂虧「高雄版楊冪」玩猜年齡 最輸要請吃消夜（警方提供）

高雄市政府警察局新興分局前金分駐所員警自拍影片流出，影片中巡佐與一名來報案激似大陸藝人「楊冪」的女民眾，嘻笑玩起猜年齡的遊戲，4名巡佐遭記過調職，所長與副所長連坐處分；據了解，影片中幾乎命中女子真實年齡的劉姓員警高聲疾呼「巡佐不是幹假的」，其真實身分是在5年內拚出1500支嘉獎的神級績效王。

據了解，流出的影片發生於4月27日晚間，一名激似知名藝人楊冪的女子前往前金分駐所報案並於值班台旁的休息區聊天，與劉員等4人玩起「猜年齡」的遊戲，談話中，一群人在女民眾同意下拍下遊戲過程，約好以500元為賭注，猜測最不相近者要請吃消夜與點心，最後黃員還將警用筆電交給報案人輸入身分證揭曉年齡，女子真實年齡曝光後，劉員還興奮地說，「巡佐不是幹假的」，事件遭同仁檢舉後，全案才曝光。

經市警局調查後，向影片中出現的4名員警記過調職，前金分駐所所長、副所長也受連坐處分慘吃申誡，另，新興分局長亦自請處分。

此外，影中的劉姓巡佐已不是第一次引發爭議，劉員曾在去年5月上傳個人的資績計分表炫耀，該照片中他因抓酒駕、交通違規相當勤勞，短短5年時間累積近1500支嘉獎，當時分局也曾兩度覆查，確認沒有異常。劉員則因擅自散步內部文件，吞下一支申誡。不料卻再次自拍影片玩火，大毀形象。

(中時新聞網)