高市驚傳員警遭人襲擊！三民二分局鼎山派出所1名39歲董姓員警11日傍晚，在三民區一處路口指揮交通時，突然遭一名男子拿鐵槌猛捶後腦，導致頭部撕裂傷，經送醫後已無大礙，警方在5小時內逮捕涉嫌攻擊的洪姓兇嫌，但洪嫌偵訊時都保持緘默，不願透露行兇動機，經過清查，洪嫌過去曾有酒駕遭逮紀錄，疑似為報復警方而行兇，全案朝殺人未遂、加重妨害公務等罪送辦。

洪嫌打傷董姓員警，因過去曾有酒駕遭逮紀錄，疑似為報復警方而行兇，全案朝殺人未遂、加重妨害公務等罪送辦。(戴志揚翻攝)

洪嫌過去曾有酒駕遭逮紀錄，疑似為報復警方而行兇，市警局長黃明昭前往醫院探視。(戴志揚翻攝)

據了解，三民二分局鼎山派出所39歲董姓員警，傍晚在三民區大順一路、民族一路口指揮交通時，突然遭一名男子拿鐵槌攻擊後腦，導致頭部撕裂傷，董員驚覺遭人攻擊，轉向衝上追捕。

董員一手壓著後腦受傷處，奮力衝上前去追捕對方，但犯嫌馬上衝向附近一輛機車，騎車逃逸無蹤，董姓警員送醫後，發現後腦有3至4公分的撕裂傷，意識清楚，高雄市警局長黃明昭聞訊也立刻趕往醫院探望慰問。

案發後專案小組以車追人，調閱監視器畫面，逐步分析過濾車子行經路線，鎖定到車主洪男涉嫌重大，11日晚間10時58分，見洪男騎機車返家，隨即將人逮捕，逮獲當下也發現洪男涉嫌酒駕。

但是洪男帶回警局後，面對警方訊問均全程不語，初步清查宏男也沒有任何病史，但過去曾有酒駕遭逮紀錄，昨晚犯案時也喝酒騎車，因此不排除是為了報復曾遭到取締，但襲警是預謀還是隨機，將進一步釐清中。

(中時新聞網)