今年大學「個人申請」入學第二階段指定項目甄試，各大學目前皆已公告錄取結果。大學甄選入學委員會提醒，經各大學錄取的考生（含正、備取生）應於5月13日至14日，每日上午9時起至下午9時止至大學甄選入學委員會網站完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。

大學甄選入學委員會彙整各大學「個人申請」錄取結果後，計有5萬7746人符合登記資格（前述有登記資格人數已扣除大學繁星推薦第八類學群錄取生及經國立台北藝術大學音樂學系、美術學系錄取並完成報到之考生），較去年6萬0796人，減少3050人。

甄選委員會說，錄取生登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）」及「考生個人密碼」等三項證號暨網頁上顯示的驗證號碼登入系統。統一分發結果預定於5月20日上午9時起在大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。

另今年「離島地區及原住民籍高級中等學校應屆畢業生升學國(市)立師範及教育大學聯合保送甄試」錄取生及「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試」錄取生，也須同時與「個人申請」錄取生於登記期間內完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。

甄選委員會表示，今年因受疫情影響適用「個人申請」甄試應變機制，而經大學以外加名額錄取的考生計有2人，共錄取（含正、備取）8個校系，此等錄取生須於登記期間內完成網路就讀志願登記，接受統一分發。

(中時 )