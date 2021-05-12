吳青峰被前老闆林暐哲控告違反《著作權法》，遭台北地檢署起訴，雙方11日在台北地院當面對質後，青峰深夜在IG及臉書發出近4000字長文，痛陳自己「終究心死」，更說林暐哲慣性纏訟到底，讓他曾崩潰問律師是不是乾脆認輸、當花錢學教訓就好？律師李怡貞指出，先崩潰就輸了，或許對方要的不是贏，而是「你的崩潰」。

青峰說，依照對林暐哲以往諸多訴訟的了解，他總是纏訟到底，因而事件最開始自己曾問律師：「能不能乾脆認輸？他要錢，就照他說的賠，當花錢學教訓、認清一個人，也就不用浪費生命在他身上了。」

但律師說：「你是第一個唱自己寫的歌被告的，沒有前例。如果你不力爭到底，你會害到以後有一樣遭遇的創作者。」，因此，青峰一直在為了未來他不認識，但可能面對一樣事情的創作者，拼命面對著。

青峰貼文一出，眾多粉絲、藝人紛紛留言力挺，連律師李怡貞也以老歌迷身份為他打氣，表示「很多訴訟手法或是壓力，其實我們律師習以為常，但是當事人往往無法承。你若是先崩潰就輸了，或許對方要的不是贏，而是你的崩潰。」。

並建議青峰「靜下來往案件的核心去思辯對錯，不用在意其他開花模糊焦點的無謂論述，交給專業，好好過日子，靜心等待司法還你公道。正義有時候不是不到，只是比較晚到。等著你理直氣壯的好好歌頌你的歌頌者。老歌迷為你加油」。

(中時新聞網)