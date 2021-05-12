「醫界王陽明」賴弘國去年5月，和香港天團Twins成員「阿嬌」鍾欣潼離婚，離婚後頻頻傳出他的低潮消息，近日更坦承自己因為憂鬱爆瘦，從73公斤瘦到61公斤，被問到已經離婚過2次，還有沒有勇氣再踏入婚姻，賴弘國也無奈回應了。

據《鏡周刊》報導，去年賴弘國和阿嬌離婚消息一傳開，他就遭受女方粉絲激烈攻擊，指他是渣男、吃軟飯等等，加上疫情大爆發，才剛開業的醫美診所生意也大受影響，就連爸媽都受到這些負面新聞影響，「本來對我一直滿失望，但後來也覺得我很辛苦，反而鼓勵我不要在意別人」。

賴弘國兩段婚姻都失敗。（圖／翻攝自IG）

賴弘國無奈地說，「最慘的時候真的滿慘，婚姻出狀況、事業又不能發展，新開的診所投入大量心血、時間跟金錢，是很大的挫折，對未來很懼怕，但最後還是走過來了」，他也透露自己對待感情一向很認真，只要交往都是以結婚為前提，然而2段婚姻都沒有好結果。

由於過去感情都鬧得沸沸揚揚，也連帶影響到賴弘國的桃花運，「隨便在IG點個誰讚，就被爆新聞，誰敢跟我在一起」，而對未來另一半的擇偶條件，他也心酸回答，「只要有穩定工作就可以了，我離過婚，可以挑的也不多，有緣就會遇到，才剛度過一個難關，覺得沉澱一下較好。」

(中時新聞網)