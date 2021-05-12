大陸網紅藥水哥（本名劉波）因在直播時，與一名粉絲對罵長達7小時走紅，近日準備參加拳賽「功夫嘉年華」的他，也在網路向知名武打巨星李連杰邀戰，網友要他別欺負老年人，「你可能不知道他的徒弟是誰」，他自信稱一拳就能把對方「幹碎」，這也引來當事人向佐和媽媽向太回應，讓他秒變孬求饒。

藥水哥近日在微博寫下「大家想看我打李連杰老師，他可是功夫巨星啊，我劉波覺得不配。但是，沒有什麼是我劉波不敢做的，這一刻我選擇當英雄。您接受我的挑戰嗎？」有網友留言要他別欺負老年人，還表示「你可能不知道他的徒弟是誰？」

藥水哥邀戰李連杰。(圖／翻攝自微博)

向佐和向太都回應藥水哥。(圖／翻攝自微博)

對此，藥水哥則自信回應「管他是誰，看我能不能一拳把他幹碎就完了」，這也引出在拍攝《霍元甲》時就拜李連杰為師的向佐回應「聽説你能一拳把我幹碎？」連向佐媽媽向太也跳出來表示「藥水哥是誰？想幹掉我兒子？不可能吧？」

要知道向太在娛樂圈有呼風喚雨的地位，給外界就是霸氣十足的女強人形象，因此這次藥水哥公然挑釁向佐，也讓網友逾2百萬網友圍觀朝聖。

藥水哥本來來自信能打倒李連杰徒弟，之後秒變孬求饒。(圖／翻攝自微博)

而藥水哥見事情越演越烈，他也趕緊發文「向佐哥哥，我開玩笑的啊，我是郭碧婷姐姐的粉絲！」並拍影片鄭重道歉，表示不知道李連杰徒弟是他，藥水哥稱自己也很喜歡他拍的電影，最後求饒「這次可以放過我嗎？」向佐則表示「成年人要為自己說過的話負責，有空一起切磋」。

網友見狀都快笑翻，「秒慫了，太好笑」、「看來要拍收棺之戰了」、「我花圈都準備好」、「隔著螢幕都能感受到藥水哥滿滿的求生欲」、。

(中時新聞網)