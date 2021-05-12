以色列、巴勒斯坦爆發數年來最嚴重衝突。分析認為，伊斯蘭教第3聖地艾格撒清真寺的衝突種下新一波巴人起義的種子；屯墾目標延伸東耶路撒冷則將在伊斯蘭世界星火燎原。

耶路撒冷發生數年來最劇烈動蕩，數以百計巴勒斯坦抗議人士在與以色列警方的衝突中受傷。事件演變成以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯組織（Hamas）戰鬥，導致加薩走廊（Gaza Strip）有超過30人喪生、約旦河西岸（West Bank）占領區暴力升高，阿拉伯社群則在以色列境內進行示威。

事件遠因得從美國前總統川普政府承認耶路撒冷為以色列首都，以及鞏固以色列對巴勒斯坦被占領土的掌控講起。以色列後來還在「亞伯拉罕協議」（Abraham Accord）中達成與阿拉伯國家關係正常化。

英國「衛報」（The Guardian）報導，過去一個月伊斯蘭教齋戒月期間，以色列警方封鎖耶路撒冷舊城（Old City）大馬士革門（Damascus Gate）外階梯，禁止巴勒斯坦年輕人聚集，已經先引發不滿。

與此同時，上傳網路的猶太人和巴勒斯坦人族群暴力的畫面升高緊張。極右派以色列人4月下旬甚至上街遊行，高喊「阿拉伯人去死」，並且與巴勒斯坦人對峙，激化對立。

東耶路撒冷謝赫賈拉區（Sheikh Jarrah）已成為聯合國、美國國務院、伊斯蘭國家近日發表聲明的焦點。包括謝赫賈拉區、艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）、耶路撒冷舊城的大馬士革門連日成為衝突引爆點。從美國芝加哥、英國唐寧街、柏林到伊斯坦堡都有民眾為此示威。

以、巴新一波衝突於過去一週急速升高，以色列最高法院原定10日針對謝赫賈拉區進行的判決是導火線。由於衝突越演越烈，法院已將庭期押後。

下級法院今年稍早裁定4個巴人家庭遷出位在東耶路撒冷阿拉伯人為主的謝赫賈拉區住家。一般認為，以色列法院最終裁定強制遷離數十位巴人，並將他們的住房移交猶太屯墾居民，只是遲早的事。事件發展將為以、巴更激烈對抗埋下伏筆。

沒有等到法院宣判，衝突已於7日引爆。當天是齋戒月最後一個週五，數以千計巴勒斯坦人塞滿艾格撒清真寺院區，許多人持續抗議，聲援住在謝赫賈拉區面臨強制拆遷的同胞。以色列部隊於日落後進行掃蕩，一夜衝突造成逾200人受傷。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）總編輯赫斯特（David Hearst）撰文指出，以色列在艾格撒清真寺攻擊抗議的巴人，已經種下新一波起義的種子。

他表示，新一波起義3大特徵包括，在去年阿拉伯國家與以色列關係正常化後，巴勒斯坦人對阿拉伯國家已經徹底幻滅。他們知道，即使只是擺出姿態「聲援」，對阿拉伯國家也不該懷抱期待。過去巴人起義可能還有「誠實中間人」，他們知道現在真的只能自食其力。

其次，發生在艾格撒清真寺的抗議讓穆斯林與基督徒、世俗派和宗教派、民族主義者與伊斯蘭主義者全員動起來，他們來自以色列北部海法（Haifa）、中部雅法（Jaffa）和耶路撒冷等地。每一個巴勒斯坦人團結一致，「對同胞所受磨難感同身受，並且展現出相同的激情」，這是前所未見的。

第三，艾格撒清真寺和耶路撒冷成為這一波運動焦點的結果，不管以色列警方在清真寺幾度清場，後方的巴勒斯坦人將會前仆後繼地接踵而至，頂替在前幾波抗爭中受傷和被捕的同胞，奮鬥不懈。

赫斯特指出，以色列將屯墾目標延伸到對於猶太人、穆斯林和基督徒都具有特殊重要意義的東耶路撒冷，並且肆無忌憚地予以合理化，此舉將在伊斯蘭世界星火燎原，事態將難以收拾。

(中央社)