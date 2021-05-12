3年前海軍左營後勤支援指揮部負責軍艦維修的王姓受僱人員，拿走放在空地的600元廢棄電纜線遭開除，他提告請求復職，一審判他敗訴，二審改認定他非軍職人員且犯罪情節輕，沒有破壞軍事機關形象，判決僱傭關係存在，上訴後，最高法院駁回，王男可復職。

王男提告表示，他從1988年受僱在海軍左營後勤支援指揮部，任軍艦鉗工修護人員，他雖因犯竊盜罪被判有罪確定並論知緩刑2年，但他所拾取的只是4條廢棄電纜，價值極低，對於作戰、軍品維修等軍事業務並無影響。

王男說，他竊盜的行為與軍事機密無涉，是出於善意希冀幫助拾荒之人，非惡性重大，且拾取的場所在營區內的空地，他也不是以軍人身分受僱，指揮部沒有選擇其他較輕微之處分，而逕予解雇，其懲處顯逾越比例原則，違反勞基法規定，應屬違法解雇。

高雄地方法院駁回王男的復職請求，但上訴後，高雄高分院認定，王男竊取電纜線的地點為電工場露儲區，屬空地非置於管制物品空間內，不屬於儲存軍品之處所，且廢棄電纜線價值約為600元，情節尚屬輕微，海軍左營後勤支援指揮部可採用其他懲戒手段。

合議庭認為，指揮部在2018年以王男違反工作規則且情節重大，終止兩造間勞動契約，不生合法終止勞動契約的效力，判決指揮部應從2018年起至王男復職之日止，按月給付5萬5505元，上訴後，最高法院駁回定讞。

(中時 )