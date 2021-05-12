基隆市驚傳確診個案，衛生福利部長陳時中今早在立法院質詢時，並未否認也未正面回應，據了解，確診者曾到過某家診所就醫，昨天身體不適，由消防局送往醫院，採檢後確診，但基隆市政府表示，統一由中央說明，並進行全市大消毒，也預定下午2點舉行應變會議。

據了解，該名確診個案5月初曾參加過大型活動，返家後因身體不適，到住家附近一間診所看病，直到昨天情況更為嚴重，由消防人員送往醫院救治，經採檢後確診。

對此，基隆市政府回應表示，有關疫情訊息，都由中央流行疫情指揮中心統一說明，而因疫情警戒升級，昨天下午已與北北桃同步採取防疫升級措施，會持續要求相關單位確實做好防疫工作，並請民眾務必配合。

市長林右昌也於今早下令要求市府局處等各相關單位進行全市大消毒，範圍包括各級機關、學校、公有市場、傳統市場及公共空間，另也要求市內各大集合住宅、大樓，全面進行徹底消毒的工作，也請各集合住宅管委會提升防疫警覺，落實防疫工作。

另外，基隆市政府也訂於下午2點舉行應變會議。

(中時 )