國內疫情拉警報，昨爆發6例感染源不明本土病例，今又驚爆基隆也有確診病例，據了解，該確診者疑似於5月1日和3名加人到過高雄參加廟會活動，回到基隆後，2日起身體開始有異狀，當天曾到診所看診，但狀況未好轉，昨日因全身無力、癱瘓，被家人緊急送基隆長庚醫院，經採檢後確診，對此，基隆市衛生局說，相關消息統一由指揮中心說明。

據了解，該名婦人在5月1日曾與3名家人參與高雄廟會，回到基隆後，身體感到不適，5月2日到基隆某診所就診，服藥後症狀並未好轉，直至昨日早上，婦人因全身無力、四肢癱瘓，家人發現後緊急通報119送往醫院，醫院採檢後確認確診新冠肺炎，緊急向上通報。

據指出，確診婦人的女兒在北市某大樓上班，昨晚也緊急消毒。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今早赴立法院備詢被問及此事時，並未否認，僅表示統一於下午記者會說明。

基隆市衛生局表示，疫情相關統一由指揮中心說明；基隆市長林右昌今早也緊急召集衛生局、環保、消防等單位開會，要求全巿進行大消毒，並於下午2時舉行緊急應變會議。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)