台南市政府環保局人員在台鐵台南火車站出口進行消毒作業。（洪榮志攝）

台南市政府環保局調派車輛在台鐵台南火車站周遭消毒。（洪榮志攝）

新冠肺炎疫情升溫，國內出現感染源不明的本土病例，中央疫情指揮中心宣布11日起至6月8日提升疫情警戒至二級，台南市長黃偉哲除責成市府團隊落實各項防疫措施與準備外，12日更前往台鐵台南火車站視察環保局消毒作業。黃偉哲呼籲市民，為保障你我的生命健康，出入公共場所務必配戴口罩，並養成時常洗手的習慣；至於八大行業更要實施實名制，這點沒有講情的空間。

黃偉哲表示，台灣是一日生活圈，目前雖然疫情集中在北部，但台南千萬不能有僥倖心理，台南市防疫措施及消毒工作也應該升級，做到滴水不露，因此特別到火車站關心環保局現場的消毒工作，並感謝辛苦的環保局工作人員。

黃偉哲表示，疫情變得嚴峻，要請市民提高警覺，以前是保密防諜，現在是「保命防疫」，口罩戴得好、勤洗手、維持社交距離，就是防疫的武器；他也指示市府相關單位，針對台南市轄內交通場站及人潮群聚的公共場所及商圈、景點等處的環境消毒作業，應持續進行。

黃偉哲說，目前台南市已針對大型營業場所、大眾運輸業者、社區管理委員會加強宣導，務必進行內部場所消毒，防止疫情擴散；此外，本周即將進行的國中會考，環保局在考試前後，也都會在考場進行預防性消毒；教育局更將督導全市考場學校做好各項措施，包括考生進入考場配合量體溫、考試全程佩戴口罩、比照去年不開放考生親友陪考（特殊生申請者除外），請考生與家長配合。

黃偉哲還強調，八大行業或一些密集接觸的行業，像舞廳，如果還不能實施實名制，就讓人沒有辦法接受了，我們一定會遵照疫情指揮中心的要求去稽查，如果不實名制的，就會開罰，然後勸導不聽的，就請他歇業，這沒什麼講情的空間，一定會嚴格落實。

(中時 )