華航諾富特飯店一館因檢疫機師與一般旅客混住，遭開罰百萬，但立法委員陳玉珍今天更爆料，不只防疫旅館，就連集中檢疫所都存在混住情形，而且民眾求助衛福部還不斷遭踢皮球，甚至被恐嚇，要求衛福部立即介入調查並檢討。

陳玉珍今在立院質詢時指出，位在新北市萬里區翡翠路上摘星樓社區，是與飯店共構的社區，1到13樓為一般住戶、14樓到18樓為福泰飯店，但整棟社區從地下室到頂樓衛浴通風管道都相連，但福泰飯店日前與衛福部簽約成為集中檢疫所時卻未與住戶溝通，但社區管委會致電1922陳情時卻被推給新北市政府，引發該社區民眾強烈不滿。

根據陳玉珍所提供的民眾陳情信，摘星樓住戶表示，福泰飯店在未取得居民同意下擅自與衛福部簽約當集中檢疫所，根本就是諾富特飯店翻版，但衛福部至今對我們反應置之不理，各級政府單位互踢皮球，1922也虛應故事，萬一發生社區感染一定會比諾富特嚴重。

居民自述，住在飯店樓下經常聞到衛浴通風管道傳下來的藥水味，萬一有確診病例住進福泰飯店，病毒恐會藉由氣溶膠在衛浴通風管道傳播，陳玉珍更補充，早在部桃群聚感染爆發時，就有不少醫護人員被安置在此隔離。

面對陳玉珍的質詢，衛福部長陳時中第一時間還強調集中檢疫所的防疫等級絕對比檢疫旅館來的高，應不會發生混住的問題，沒想到卻被陳玉珍提供的爆料打臉，陳時中表示，會再帶回去調查，待情形明朗後再對外報告。

不過陳時中也指出，部桃事件時居住在福泰飯店的醫護人員，應不是被列為居家檢疫的對象，只是一般的醫護人員，這部分還會再進行了解。

摘星樓住戶陳情全文：

今有件可能造成防疫破口的防疫旅館問題，但是衛福部卻置之不理的事，想請 委員幫忙：

新北市萬里區翡翠路17、18號的摘星樓是共構建築，1~13樓是一般住家(共586戶)，14~18樓是福泰飯店(原福華飯店，去年底改名)，整棟摘星樓從地下室到頂樓的衛浴通風管道是相通的。

福泰飯店在未告知、更沒取得1-13樓住戶同意下，偷偷地與衛福部簽約當集中檢疫所，以鄰為壑。這是華航富諾特的另一個翻版，但是，衛福部至今對我們的反應置之不理，各級政府單位互踢皮球，1922也都虛應故事，萬一造成社區感染，一定會比富諾特嚴重！

集中檢疫所成為防疫破口的風險比一般防疫旅館更高，我們住在樓下都有聞到衞浴通風管道傳下來的藥水味。如果有確診病例住在福泰飯店，則COVID-19病毒藉由氣溶膠在衞浴通風管道的密閉空間散播，必會造成社區感染。

我們一再向衛福部反映，但衞福部都置之不理，懇請委員明察秋毫，大家一起為國家防疫盡一份心力！

謝謝!

摘星樓 的住戶們 懇請敬上

(中時 )