美股科技股周二尾盤跌幅縮減，在疫情升溫疑慮下，台股今天延續疲弱走勢，電金類股指數下挫，傳產的航運、鋼鐵漲多回檔，台股早盤開低走低，一度大跌逾600點，跌落萬六大關，並摜破季線關卡。

國內昨天出現新北市與宜蘭縣有不明感染源的新冠肺炎個案，進入社區感染階段，指揮中心指揮官陳時中今表示，國內疫情非常嚴峻，今天可能進入第3級警戒，停止室內5人以上聚會，也重擊市場信心。

美股科技股周二尾盤跌幅縮減，在疫情升溫疑慮下，台股今天延續疲弱走勢，電金類股指數下挫，傳產的航運、鋼鐵漲多回檔，台股早盤開低走低，盤中一度在台積電(2330)等電子股跌幅收斂，台股指數跌幅也一度快速縮減，試圖力爭上游回到跌破的季線關卡。

不過，立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀衛福部、交通部專題報告「諾富特旅館群聚感染事件引發管理權責互踢皮球檢討暨全國防疫旅宿設置及管理執行情況」，並備質詢。陳時中今天在答詢時表示，國內疫情非常嚴峻，不排除今天宣布疫情警戒進入第3級。

周二美股走跌，但科技股那斯達克指數跌勢縮小，終場收跌12.43點，費城半導體指數止跌翻紅。

周二，美股那斯達克指數盤中一度重挫近300點，不過，隨著亞馬遜（Amazon）與超微（AMD）等指標股走高，那斯達克指數跌勢大幅縮小，終場小跌12.43點，跌幅0.09%。費城半導體指數止跌小漲0.3%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.48%。

雖台積電美國存託憑證（ADR）收漲0.48%，不過台積電今天早盤股價走勢依然疲弱，早盤最低跌到558元，跌破前波低點570元，下跌13元。台積電續弱，電金無力加上傳產股補跌，台股早盤摜破16563點季線支撐，也跌破萬六關卡。

指數編纂公司MSCI（明晟）公布最新季度調整結果，台股在全球標準型指數新增陽明1檔，但陽明(2609)股價震盪走低，一度達93.4元，跌逾4%。另外，受惠海運景氣佳，萬海第1季稅後淨利146.92億元，每股純益6.62元。

台股今早開盤後，在電金大型權值股持續下跌，跌落季線關卡，九點半後，一度隨著台積電跌幅縮小，聯電(2303)、群創(3481)等股翻紅，部分電子股力抗賣壓，台股跌幅縮減至1%之內，指數重回16300點之上，但仍在季線之下。

群創光電第1季獲利亮麗，稅後淨利116億元，每股盈餘1.15元。

台股內外受利空夾擊，除了美股本周以來震盪回跌外，國內疫情升溫，政府提升防疫等級，至6月8日停止辦室外500人以上、室內100人以上集會活動，也重擊市場信心。

陳時中今天在答詢時表示，不排除今天宣布疫情警戒進入第3級。據中央流行疫情指揮中心疫情警戒標準及因應事項，第3級是國內單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明的本土病例。屆時全民外出需全程配戴口罩。

台股今早跌落季線，短期可能持續震盪整理的格局。

(時報資訊)