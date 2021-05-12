台灣疫情持續升溫，昨（11日）新增7例本土確診個案，防疫出現嚴重破口，中央流行疫情指揮中心緊急宣布將疫情警戒升級到第二級，對此，經常評論時事的部落客廣告小妹，透露認識一名位在美國的醫生，他因為看診未戴口罩，結果感染新冠肺炎，雖然就醫後撿回一條命，但是開的診所已經不能再執業。

廣告小妹表示之前有段時間情緒不穩定，因此決定找熟識的心理醫生求助，沒想到卻一直聯繫不上對方，原先以為開的診所因疫情暫時性關閉，後來才得知該名醫生未戴口罩看診，結果確診新冠肺炎被安排隔離，數日後，便出現呼吸困難等症狀送醫，雖然撿回一條命，但因為做了氣切手術，導致心肺喪失一些功能，如今已經無法再執業。

得知醫生狀況後，她也詢問對方：「那你還好嗎？」當下立刻聽見電話那頭傳來啜泣聲，自己也情緒崩潰陪伴對方哭了半小時，不免感嘆：「這場疫情，奪走了他的健康、他的工作、他的父母和兄弟。」接著表示兄弟父母離開，醫生雖繼承一大筆遺產，但本身不缺錢的他，一輩子所求的就是和家人同在，如今天人永隔，只能無奈道出內心話：「他們不在了，我要這些錢做什麼？」

對此，網友們紛紛留言：「在災難的面前，助人工作者除了照顧別人的需求，更重要的是先照顧好自己的需求」、「你的關心也許也幫助了他度過一時的難關」、「心理醫師也是人，也需要別人的傾聽」、「希望我們活在當下，大家能勇敢熬過」。

(中時新聞網)