12日，指數編纂業者MSCI（明晟）所公布的最新半年度調整結果，韓國方面則有4家來自不同產業的公司行號新入列，同時也剔除了7家韓企。

韓國新入榜4家公司中，首先是韓國最大的貨櫃海運業者HMM(現代商船)，其次是培養出娛樂界響噹噹的防彈少年團（BTS），背後的經紀公司Big Hit娛樂，不過現已更名為HYBE。

另外，隸屬SK財閥的化學業者SKC也是新加入者。最後還有綠十字藥廠(Green Cross)。

同時，遭除名的7家韓商為三星信用卡(Samsung Card)，樂天 (Lotte)，韓國石油公社(Korea Gas)，食品零售商GS Retail，韓華集團(Hanwha)，現代海上火災保險(Hyundai Marine & Fire Insurance)與食品商不倒翁(Ottogi)

總部位於美國的MSCI用來調整韓國企業在指數的標準，則是根據大小。MSCI韓國指數(MSCI Korea Index)納入近85個，韓國大型以及中型分布在不同產業公司。

NH投資證券指出，MSCI韓國指數經過最新調整後，韓國在安碩MSCI新興市場指數(Emerging Markets Index)中的占比，將從目前的13.7％微幅降至13.5％。

同時，MSCI也會依28日這些新調整的韓企股票收盤價，來計算韓國市場的比重是多少。

(時報資訊)