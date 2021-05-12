美國勞工部周二公布3月份職缺和勞動力流動調查(JOLTS)報告，因雇主難以找到人手填補職缺，美國3月份職缺數創下歷史新高。

儘管職缺數較2月份大幅增加59.7萬個或8%，達到812萬個，創下歷史新高，但傭用數僅增加21.5萬個或3.7%，僅略高於600萬個。

3月份的總離退（separations）人數下滑，減少了10.7萬人，為532萬人。

3月的數據為這個自2000年12月開始發布的調查寫下歷史新頁。對於雇主能否找到足夠人力填補職缺的擔憂正持續升高，若招工情況持續不理想，可能導致美國經濟復甦速度不如預期。

Capital Economics資深美國經濟學家Michael Pearce表示，這份JOLTS報告，加上最近的其他指標，顯示美國勞動力短缺的現象普遍存在，這將推升物價，並可能使經濟復甦踩上剎車。

高盛經濟學家在最近的報告中表示，勞動力的供給，似乎比失業率所呈現的更為緊繃，這很可能是因為極為慷慨的失業救濟金，以及與疫情相關的就業障礙持續存在。

在3月職缺數激增的同時，美國3月非農就業亦大幅增加了77萬個。不過這樣的就業增長力道在4月顯著放緩，美國4月非農就業僅增加26.6萬個，遠不及市場預估的約100萬。JOLTS數據較非農就業數據落後一個月。

根據3月份的JOLTS報告，美國政府的工作機會暴增，職缺數較2月大幅增加26.6%，達到83.3萬個。零售業的職缺數也顯著增長，但教育和衛生服務業別的職缺數下滑。

總職缺率占整體勞動力的比例從5%升高至5.3%。辭職或自願離職率則幾乎沒有變化，仍為2.4%。這項數據被視為是勞工信心的指標。

(時報資訊)