鑄件大廠永冠-KY第一季出貨、合併營收均創同期新高，EPS也回升至1.13元，創近5年新高，4月及前4月出貨噸數及合併營收也創同期新高。永冠目前不單風電能源類訂單持續增長，注塑機及產業機械訂單也回溫，訂單能見度依產業不同而達3～6個月。今(12)日下午參加中信證券主辦線上法說會，說明未來營運展望。

永冠第一季出貨45,622噸，合併營收21.46億元，雙雙改寫同期新高，EPS攀升至1.13元，創近五年同期新高，一掃去年同期每股虧損1.06元的低氣壓。

永冠4月出貨噸數17,062噸，月增1.8％，年成長10.7％，符合原先預期出貨目標1.7～1.8萬噸；4月合併營收7.77億元，月增2.0％，年成長9.06％。前四月合併營收29.23億元，年成長58.62％，全面改寫同期新高。

永冠表示，風電需求正常，注塑機及產業機械需求持續回溫，出貨穩定增長，5月出貨目標訂為17,000噸以上。

(工商 )